Маккиннон набрал очки в 30-м домашнем матче подряд — это шестая по длительности серия в истории НХЛ

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продлил свою результативную серию в домашних матчах.

Игра регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» стала 30-й для форварда на своем льду, в которой он выполнил как минимум одно результативное действие. После двух периодов встречи у хоккеиста одна заброшенная шайба и два голевых паса.

Серия Маккиннона — шестая по длительности в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который набирал очки в 40 домашних матчах подряд в сезоне-1988/89.

Гретцки также занимает вторую строчку (33 матча в сезоне-1985/86). Третьим идет Ги Лафлер (32, 1978/79), четвертое место делят Марио Лемье (31, 1995/96) и Брайан Троттье (31, 1981/82).