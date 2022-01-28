«Рейнджерс» проиграли «Коламбусу», несмотря на 3 очка Панарина

Панарин набрал 3 очка в проигранном матче «Рейнджерс» против «Коламбуса»

«Коламбус» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Блю Джэкетс» прервали неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился голом и двумя голевыми передачами.

«Рейнджерс» идут на 4-й строчке в Восточной конференции. «Коламбус» располагается на 10-й позиции.