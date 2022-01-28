«Айлендерс» проиграли «Лос-Анджелесу». Вардамов отразил 27 бросков

«Лос-Анджелес» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Байфилд — 1 (Атанасиу, Браун), 17:05 — 0:1. Атанасиу — 4 (Браун, Даути), 39:54 — 0:2. Барзал — 9 (Нельсон, Бэйли), 57:56 — 1:2. Кемпе — 18 (п.в., Копитар, Мур), 59:24 — 1:3. Сизикас — 3 (Мартин, Клаттербак), 59:40 — 2:3.

Вратари: Варламов (57:28 — 57:56, 58:15 — 59:24, 59:40) — Петерсен.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 25 (3+13+9) — 30 (9+11+10).

28 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.