«Коламбус» подписал контракт новичка с 18-летним нападающим Фантилли

«Коламбус» объявил о подписании контракта новичка с нападающим Адамом Фантилли.

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на 3 года на сумму 2,85 миллионов долларов. Кэпхит форварда составит 950 тысяч долларов.

«Коламбус» выбрал Фантилли под общим третьим номером на драфте НХЛ 2023 года.

В сезоне-2022/23 канадец сыграл 36 матчей в NCAA за университет Мичигана и набрал 65 (30+35) очков.