«Коламбус» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

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«Оттава» в гостях выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Блю Джкетс» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Оттава» набрала 58 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 55 очков.