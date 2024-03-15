Овечкин вышел на 39-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». Для него эта игра стала 1409-й в североамериканской лиге.

38-летний россиянин сравнялся с с Полом Коффи по сыгранным матчам. Теперь они делят 39-е место в истории лиги.

На 38-й строчке располагается Норм Ульман, который сыграл 1410 матчей в НХЛ. Рекордсменом по этому показателю является Патрик Марло — 1779 игр.