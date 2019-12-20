«Коламбус» одержал третью победу кряду

«Коламбус» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ). Победную шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кемпе — 6 (Хаттон, Рой), 0:42 — 0:1. Веренски — 7 (бол., Нюквист, Дюбуа), 2:55 — 1:1. Картер — 11 (Льюис, Клиффорд), 31:16 — 1:2. Дженнер — 7 (Веренски, Бьоркстранд), 58:17 — 2:2. Дюбуа — 12 (Нюквист, Джонс), 61:11 — 3:2.

Вратари: Корписало (57:29 — 58:17) — Кэмпбелл.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (8+13+6+1) — 25 (9+5+11+0).

Наши: Гавриков (21.56/1/-1) — Прохоркин (11.54/0/0).

20 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.