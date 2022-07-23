«Коламбус» обменял Бьоркстранда в «Сиэтл»

Нападающий Оливер Бьоркстранд перебрался из «Коламбуса» в «Сиэтл». Клубы согласовали обмен 27-летнего датчанина.

В качестве компенсации «Блю Джэкетс» получили пики 3-го и 4-го раундов драфта НХЛ в 2023 году.

В прошлом сезоне Бьоркстранд набрал 57 (28+29) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.