Ткачак в результате обмена перешел во «Флориду»

Форвард «Калгари» Мэттью Ткачак перешел во «Флориду», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 24-летнего американца и выбор в четвертом раунде драфта «Флэймз» получили форварда Джонатана Юбердо, защитника Маккензи Уигара, проспекта Коула Швиндта и защищенный выбор в первом раунде драфта-2025. При этом Ткачак согласился на контракт с «Флоридой» до конца сезона-2029/30.

Ранее «Калгари» в качестве свободного агента покинул форвард Джонни Годро, который перешел в «Коламбус».

В минувшем сезоне Ткачак провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 104 (62+42) очка. Также на его счету 10 (4+6) очков в 12 матчах плей-офф.