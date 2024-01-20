«Коламбус» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Коламбус» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нью-Джерси» с 49 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 37 очков.