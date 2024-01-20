Капризова признали первой звездой матча с «Флоридой»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Миннесота» (4:6).

Первой звездой признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. 26-летний россиянин забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал защитник «Пантерз» Аарон Экблад, набравший 4 (1+3) очка. Замкнул тройку форвард Джоэль Эрикссон, который набрал 2 (1+1) очка в составе гостей.