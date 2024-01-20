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Сегодня, 07:18

«Чикаго» в овертайме обыграл «Айлендерс». Сорокин сделал 20 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

«Чикаго» на своем льду переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Для команды из Нью-Йорка это четвертое поражение подряд.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.

«Чикаго» с 30 очками занимает 15-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 11-й строчке в Восточной конференции — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Нельсон — 19 (Фэшинг, Палмиери), 6:09 — 0:1. Катчук — 5 (Сэнфорд, Р. Джонсон), 38:07 — 1:1. Андерсон — 1 (Блэкуэлл, Дикинсон), 39:14 — 2:1. Дикинсон — 15 (Андерсон, Джонс), 45:10 — 3:1. Хорват — 18 (Барзал, Добсон), 46:37 — 3:2. Палмиери — 11 (Добсон, Романов), 52:50 — 3:3. Джонс — 1 (Катчук, Дикинсон), 60:21 — 4:3.

Вратари: Мразек — Сорокин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (12+8+3+1) — 30 (8+10+12+0).

Наши: — - Романов (21.00/3/-1).

20 января. Чикаго. United Center. 18463 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 44 28 16 58
2 Филадельфия 45 25 20 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 43 22 21 50
5 Нью-Джерси 43 23 20 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 42 21 21 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 27 17 63
2 Флорида 45 27 18 58
3 Торонто 43 22 21 52
4 Тампа-Бэй 45 23 22 51
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 45 19 26 45
7 Баффало 45 20 25 44
8 Оттава 40 16 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 46 29 17 61
3 Даллас 44 26 18 57
4 Нэшвилл 45 25 20 51
5 Аризона 43 21 22 45
6 Сент-Луис 43 21 22 44
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 45 30 15 64
2 Вегас 45 26 19 57
3 Эдмонтон 41 25 16 51
4 Лос-Анджелес 42 21 21 50
5 Калгари 45 21 24 47
6 Сиэтл 45 19 26 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
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20.01 03:00
Флорида – Миннесота
 4 : 6
20.01 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 1 : 4
20.01 03:00
Каролина – Детройт
 4 : 2
20.01 04:30
Чикаго – Айлендерс
4 : 3 ОТ
20.01 20:30
Баффало – Тампа-Бэй
 - : -
20.01 21:00
Филадельфия – Колорадо
 - : -
20.01 23:00
Оттава – Виннипег
 - : -
20.01 23:00
Аризона – Нэшвилл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 75
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 46 73
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 64
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 42 37
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 45 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 29
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 6 1.69

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