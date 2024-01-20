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Сегодня, 05:38

«Коламбус» дома проиграл «Нью-Джерси». Чинахов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 1:4 (1:0, 0:4, 0:0)

Голы: Силлинджер — 8 (Чинахов, Годро), 4:21 — 1:0. Марино — 3 (Немец), 20:28 — 1:1. Хольц — 12 (К. Фут, Уиллман), 28:40 — 1:2. Хишир — 11, 33:31 — 1:3. Бастиан — 3 (Бол), 34:43 — 1:4.

Вратари: Мерзликинс — Ванечек (21:08 — 21:23).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (5+13+11) — 33 (10+14+9).

Наши: Воронков (13.29/3/0), Марченко (12.58/2/0), Проворов (21.20/0/+1), Чинахов (15.38/0/-1) — -.

20 января. Коламбус. Nationwide Arena. 18630 зрителей.

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«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 44 28 16 58
2 Филадельфия 45 25 20 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 43 22 21 50
5 Нью-Джерси 43 23 20 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Айлендерс 44 19 25 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 27 17 63
2 Флорида 45 27 18 58
3 Торонто 43 22 21 52
4 Тампа-Бэй 45 23 22 51
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 45 19 26 45
7 Баффало 45 20 25 44
8 Оттава 40 16 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 46 29 17 61
3 Даллас 44 26 18 57
4 Нэшвилл 45 25 20 51
5 Аризона 43 21 22 45
6 Сент-Луис 43 21 22 44
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 45 13 32 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 45 30 15 64
2 Вегас 45 26 19 57
3 Эдмонтон 41 25 16 51
4 Лос-Анджелес 42 21 21 50
5 Калгари 45 21 24 47
6 Сиэтл 45 19 26 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
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20.01 03:00
Флорида – Миннесота
 4 : 6
20.01 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 1 : 4
20.01 03:00
Каролина – Детройт
 4 : 2
20.01 04:30
Чикаго – Айлендерс
- : -
20.01 20:30
Баффало – Тампа-Бэй
 - : -
20.01 21:00
Филадельфия – Колорадо
 - : -
20.01 23:00
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