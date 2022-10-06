«Коламбус» не предложил полноценный контракт нападающему Раску

Нападающий Виктор Раск покинул «Коламбус», в составе которого находился на просмотре, сообщает TSN.

Клуб решил не предлагать 29-летнему шведскому форварду полноценное соглашение.

Раск провел три матча за «Коламбус» в предсезонке и отметился 1 результативной передачей.

В минувшем сезоне нападающий играл за «Миннесоту» и «Сиэтл». Всего он провел 47 игр в регулярном чемпионате и набрал 21 (9+12) очко.