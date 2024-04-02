«Коламбус» обыграл «Колорадо», Тарасов отразил 45 бросков
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 4:1.
В составе «Блю Джэкетс» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Марченко, дубль оформил Александр Нюлендер, еще один гол забил Коул Силлинджер, Иван Проворов и Дмитрий Воронков оформили по результативной передаче, вратарь Даниил Тарасов отразил 45 бросков из 46. У «Эвеланш» гол на счету Криса Вагнера.
После этого матча «Коламбус» с 62 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Колорадо» со 100 очками — на третьей строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Колорадо» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы: Марченко — 20 (Гудбрэнсон, Годро), 29:35 — 1:0. Нюландер — 9 (Воронков, Проворов), 34:12 — 2:0. Нюландер — 10 (Бин, Гудбрэнсон), 38:03 — 3:0. Вагнер — 1 (Уокер, Лехконен), 44:39 — 3:1. Силлинджер — 13 (п.в., Тексье, Марченко), 58:27 — 4:1.
Вратари: Тарасов — Аннунен.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 25 (7+14+4) — 47 (11+17+19).
Наши: Воронков (14.05/0/+1), Марченко (18.11/3/+2), Проворов (22.44/2/+1) — -.
2 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 16731 зритель
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|103
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|47
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|3
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|44
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|72
|45
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|2.04
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|
Филадельфия – Айлендерс
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|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
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Торонто – Флорида
|6 : 4
|2.04
|02:00
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Коламбус – Колорадо
|4 : 1
|2.04
|02:00
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Рейнджерс – Питтсбург
|2 : 5
|2.04
|04:00
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Сент-Луис – Эдмонтон
|- : -
|2.04
|04:00
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Виннипег – Лос-Анджелес
|- : -
|2.04
|05:30
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Сан-Хосе – Сиэтл
|- : -
|И
|О
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Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|75
|127
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|126
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|125
|И
|Г
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Остон Мэттьюс
Торонто
|72
|60
|
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Эдмонтон
|71
|54
|
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|51
|И
|КН
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|1
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|2
|1.41
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