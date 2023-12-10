«Коламбус» — «Флорида»: Чинахов забросил с передачи Марченко

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» — 1:1.

22-летний россиянин отличился с передачи другого российского форварда «Блю Джекетс» Кирилла Марченко.

Гол в ворота «Флориды» стал для Чинахова шестым в сезоне-2023/24. Всего на его счету 9 (6+3) очков в 19 играх регулярного чемпионата НХЛ.

У Марченко 17 (9+8) результативных действий в 28 матчах.