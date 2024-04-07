«Коламбус» — «Филадельфия»: видеообзор матча

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Филадельфию» — 6:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Блю Джэкетс» 3 (2+1) очка набрал Зак Веренски, дубль оформил Деймон Северсон, еще по голу забили Эрик Гудбрансон и Ник Бланкенбург, Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. У «Флайерз» шайбы забросили Олле Ликселл и Адам Гиннинг, вратарь Иван Федотов остался в запасе.

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