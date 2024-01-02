«Коламбус» — «Бостон»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
Видеотрансляция матча НХЛ «Коламбус» — «Бостон» 3 января во Вконтакте начнется в 03.00
«Коламбус» на своем поле сыграет против «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 2 на 3 января. Начало — в 03.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Коламбус» — «Бостон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|35
|25
|10
|51
|2
|Каролина
|37
|20
|17
|44
|3
|Айлендерс
|36
|17
|19
|43
|4
|Филадельфия
|36
|19
|17
|43
|5
|Вашингтон
|34
|17
|17
|40
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|35
|18
|17
|40
|8
|Коламбус
|38
|12
|26
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|22
|13
|50
|2
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|3
|Торонто
|34
|17
|17
|41
|4
|Тампа-Бэй
|38
|18
|20
|41
|5
|Детройт
|37
|17
|20
|38
|6
|Монреаль
|36
|15
|21
|35
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|37
|23
|14
|49
|2
|Виннипег
|35
|22
|13
|48
|3
|Даллас
|35
|22
|13
|48
|4
|Нэшвилл
|37
|20
|17
|41
|5
|Аризона
|35
|19
|16
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|35
|16
|19
|36
|8
|Чикаго
|36
|11
|25
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|33
|20
|13
|45
|4
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|5
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|37
|6
|Калгари
|36
|15
|21
|35
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|37
|9
|28
|21
Результаты / календарь
20.12
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30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|- : -
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|- : -
|3.01
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|- : -
|3.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|- : -
|3.01
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|- : -
|3.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|- : -
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|- : -
|3.01
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -
|3.01
|05:00
|
Аризона – Флорида
|- : -
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|- : -
|3.01
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|- : -
|3.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Торонто
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|37
|61
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|37
|58
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|35
|50
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|37
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
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