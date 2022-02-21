«Коламбус» в результативном матче обыграл «Баффало», у Чинахова и Гаврикова по результативной передаче

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 7:3. В составе «Блю Джэкетс» Егор Чинахов и Владислав Гавриков отметились результативными передачами. После этого матча «Коламбус» с 51 очком занимает десятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 40 очками — на 13-й строчке Востока.