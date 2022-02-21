«Эдмонтон» пропустил три шайбы от «Миннесоты» за четыре минуты

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Миннесоту». В начале первого периода «Ойлерз» пропустили три шайбы за 4 минуты: отличились Брэндон Дюаме (2:49), Йоэль Эрикссон (5:20) и Кевин Фиала (6:17). Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отличился результативной передачей во втором голе.