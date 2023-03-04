Российский голкипер Кочетков забросил шайбу в АХЛ. Его команда играла в меньшинстве
«Чикаго Вулвз» на выезде переиграл «Манитоба Мус» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:1. Фарм-клуб «Каролины» одержал третью победу подряд.
В конце третьего периода голом отметился российский голкипер Петр Кочетков. 23-летний россиянин поразил ворота соперника, когда его команда играла в меньшинстве, а соперник снял вратаря.
В этом сезоне российский голкипер сыграл 19 матчей в АХЛ. Его процент сэйвов — 91,9.
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|4.03
|03:00
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Коламбус – Сиэтл
|2 : 4
|4.03
|05:00
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Эдмонтон – Виннипег
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|4.03
|05:30
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Аризона – Каролина
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|4.03
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Вегас – Нью-Джерси
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Айлендерс – Детройт
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