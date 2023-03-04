Российский голкипер Кочетков забросил шайбу в АХЛ. Его команда играла в меньшинстве

«Чикаго Вулвз» на выезде переиграл «Манитоба Мус» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:1. Фарм-клуб «Каролины» одержал третью победу подряд.

В конце третьего периода голом отметился российский голкипер Петр Кочетков. 23-летний россиянин поразил ворота соперника, когда его команда играла в меньшинстве, а соперник снял вратаря.

В этом сезоне российский голкипер сыграл 19 матчей в АХЛ. Его процент сэйвов — 91,9.