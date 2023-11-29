«Нью-Джерси» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нью-Джерси» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 21 очком в 20 матчах, «Айлендерс» идет на 10-й строчке с 22 очками в 21 игре.

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