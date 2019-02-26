Киселевич доволен обменом в "Виннипег"

Дэн Мильштейн, агент защитника Богдана Киселевича, сообщил, что игрок доволен переходом из "Флориды" в "Виннипег". "Джетс" за россиянина отдали "Пантерз" драфт-пик седьмого раунда в 2021 году.

- "Виннипег" был одним из претендентов на Богдана еще год назад, клуб вел его еще с чемпионата мира в Кельне, у него был большой интерес к нему, - приводит ТАСС слова Мильштейна. - Богдана пытались обменять приблизительно последний месяц, он очень благодарен "Флориде" и доволен обменом в "Виннипег", поскольку у него будет шанс побороться за Кубок Стэнли.

Напомним, Киселевич перешел во "Флориду" из ЦСКА летом 2017 года. В составе "Пантерз" он провел 32 матча, в которых сделал 8 результативных передач.