Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Аризона»

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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан второй звездой матча с «Аризоной» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин оформил дубль в игре и сделал голевой пас.

Первой звездой матча стал Райан Хартман («Уайлд») — автор второго гола «Миннесоты» в игре.

Третьей звездой встречи признан вратарь «Уайлд» Марк-Андре Флери, который отразил 21 бросок из 22.