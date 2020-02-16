Кейна дисквалифицировали на 3 матча. Форвард раскритиковал НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн опубликовал в своем Twitter заявление в связи с решением Департамента НХЛ по вопросам безопасности игроков дисквалифицировать канадца на три матча за удар локтем защитника «Виннипега» Нила Пионка во встрече регулярного чемпионата (3:2).

«То, что Департамент безопасности игроков НХЛ во главе с Джорджем Парросом продолжает выбирать, кого и за что они отстраняют, просто смешно! В течение всего этого сезона и прошлых сезонов происходили бесчисленные инциденты похожего характера, в результате которых хоккеисты были оштрафованы или отстранены от участия в играх. Никто не может сказать точно, что является или не является поводом для отстранения игрока, в моем случае все осталось догадкой. Существует серьезное несоответствие в работе Департамента безопасности игроков НХЛ. Совершенно несовершенная система во многих отношениях. Начиная от отсранения хоккеистов от участия в матчах, до получения права на апелляцию. Вы не можете продолжать давать спокойно некоторым игрокам допуск и по всей строгости судить других. Должна быть какая-та внешняя третья сторона, принимающая эти решения, чтобы устранить предвзятость, которая существует в этом департаменте, возглавляемом Джорджем Парросом. Потому что сейчас ничего из этого не имеет никакого здравого смысла», — написал Кейн в Twitter.

В нынешнем сезоне Кейн провел 54 матча и набрал 37 (21+16) очков.