Кэри Прайс рассчитывает сыграть за «Монреаль» в этом сезоне

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс продолжает восстановление после операции на колене. Он рассчитывает сыграть в этом сезоне за «Канадиенс», сообщает журналист Пьер Лебрюн.

34-летнему олкиперу сделали операцию 21 июля, он еще не играл в нынешнем сезоне. Первоначально в клубе говорили, что на восстановление уйдет от 10 до 12 недель.

Ранее стало известно, что Прайс прошел курс лечения от наркозависимости. 15 ноября он впервые в сезоне встал на коньки.

Контракт Прайса с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.