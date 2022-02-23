«Торонто» оказывает помощь хоккеисту Амирову в процессе лечения

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что «Торонто» продолжает поддерживать нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Клуб «Торонто» продолжает оказывать помощь в различных видах хоккеисту и его семье в процессе лечения», — сказал Дэйли ТАСС.

Ранее стало известно, что у 20-летнего Амирова диагностирована опухоль головного мозга. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с «Торонто» контракт новичка на три года. На данный момент нападающий находится на лечении в Германии.

В текущем сезоне КХЛ он принял участие в десяти играх, в которых забросил одну шайбу и отдал две передачи.