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Кэри Прайс на неопределенное время покинул расположение «Монреаля». Он пройдет программу помощи хоккеистам

17:35
Кэри Прайс. Фото Getty Images
Кэри Прайс. Фото Getty Images
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Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс пропустит старт сезона. Он покинул команду на неопределенное время. В ближайшее время голкипер пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ, информирует пресс-служба лиги.

От дальнейших комментариев в НХЛ воздержались.

Контракт 34-летнего Прайса с кэпхитом в 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Голкипер всю свою карьеру провел в «Монреале». Он был выбран клубом на драфте-2005 под общим 5-м номером.

Напомним, что голкипер летом перенес операцию на бедре. Изначально были опасения, что он пропустит большую часть сезона, но потом в клубе сообщили, что он не сможет сыграть только в первых матчах.

Отметим, что по ходу прошлого сезона паузу в карьере взял нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн. Из-за психологических проблем он не выступал какое-то время, но этим летом возобновил тренировки.

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Иван Шитик все материалы автора

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