Нападающий Эннис подписал контракт с «Оттавой»
Нападающий Тайлер Эннис подписал контракт с «Оттавой» на год
17:31
Нападающий Тайлер Эннис подписал контракт с «Оттавой». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.
Зарплата хоккеиста составит 900 тысяч долларов. Ранее он находился в клубе на просмотре.
32-летний Эннис прошлый сезон провел в составе «Эдмоннтона». Он забил 3 гола и набрал 9 очков в 30 встречах.
Эннис уже играл за «Оттаву» в сезоне-2019/20. Также в НХЛ он выступал за «Миннесоту», «Торонто» и «Баффало».
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