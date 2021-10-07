Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Нападающий Эннис подписал контракт с «Оттавой»

Нападающий Тайлер Эннис подписал контракт с «Оттавой» на год
17:31
Теги:

Нападающий Тайлер Эннис подписал контракт с «Оттавой». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

Зарплата хоккеиста составит 900 тысяч долларов. Ранее он находился в клубе на просмотре.

32-летний Эннис прошлый сезон провел в составе «Эдмоннтона». Он забил 3 гола и набрал 9 очков в 30 встречах.

Эннис уже играл за «Оттаву» в сезоне-2019/20. Также в НХЛ он выступал за «Миннесоту», «Торонто» и «Баффало».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
0