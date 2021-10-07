Нападающий Эннис подписал контракт с «Оттавой»

Нападающий Тайлер Эннис подписал контракт с «Оттавой». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

Зарплата хоккеиста составит 900 тысяч долларов. Ранее он находился в клубе на просмотре.

News Release: The #Sens have signed forward Tyler Ennis to a one-year ($ 900,000) contract for 2021-22: https://t.co/yscBcjCYII pic.twitter.com/2dcUyb5SQy — Ottawa Senators (@Senators) October 7, 2021

32-летний Эннис прошлый сезон провел в составе «Эдмоннтона». Он забил 3 гола и набрал 9 очков в 30 встречах.

Эннис уже играл за «Оттаву» в сезоне-2019/20. Также в НХЛ он выступал за «Миннесоту», «Торонто» и «Баффало».