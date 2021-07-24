«Каролина» задрафтовала двух сыновей известных экс-игроков НХЛ

«Каролина» задрафтовала сразу двух игроков, чьи отцы оставили свой след в НХЛ.

В четвертом раунде под общим 109-м номером команда взяла Джексона Блэйка. Его отец — Джейсон Блэйк — провел в лиге 871 матч, а в 2008 году получил «Билл Мастертон Трофи».

Good at cellies. Will fit in well. pic.twitter.com/pLexjWyhl0 — Carolina Hurricanes (@Canes) July 24, 2021

А в пятом раунде под 147-м пиком «Ураганы» выбрали нападающего Джастина Робида. Его отец — Стефан Робида — отыграл 937 матчей в НХЛ.