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Tokyo 2020
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«Каролина» задрафтовала двух сыновей известных экс-игроков НХЛ

23:50
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«Каролина» задрафтовала сразу двух игроков, чьи отцы оставили свой след в НХЛ.

В четвертом раунде под общим 109-м номером команда взяла Джексона Блэйка. Его отец — Джейсон Блэйк — провел в лиге 871 матч, а в 2008 году получил «Билл Мастертон Трофи».

А в пятом раунде под 147-м пиком «Ураганы» выбрали нападающего Джастина Робида. Его отец — Стефан Робида — отыграл 937 матчей в НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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