«Каролина» задрафтовала двух сыновей известных экс-игроков НХЛ
23:50
«Каролина» задрафтовала сразу двух игроков, чьи отцы оставили свой след в НХЛ.
В четвертом раунде под общим 109-м номером команда взяла Джексона Блэйка. Его отец — Джейсон Блэйк — провел в лиге 871 матч, а в 2008 году получил «Билл Мастертон Трофи».
А в пятом раунде под 147-м пиком «Ураганы» выбрали нападающего Джастина Робида. Его отец — Стефан Робида — отыграл 937 матчей в НХЛ.
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