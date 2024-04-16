«Каролина» встретится с «Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли

«Каролина» в первом раунде плей-офф НХЛ встретится с «Айлендерс».

По итогам регулярного чемпионата «Харрикейнз» заняли второе место в турнирной таблице с 111 очками, «островитяне» закончили на 15-й строчке (92 балла).

Команды играли друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли прошлого сезона. Тогда победу в серии одержала «Каролина» со счетом 4-2.

За «Айлендерс» выступают россияне Илья Сорокин и Семен Варламов (оба — вратари), а также Александр Романов (защитник). В составе «Каролины» играют голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов, форварды Андрей Свечников и Евгений Кузнецов.

Всего в НХЛ на данный момент определились 15 из 16 участников плей-офф.