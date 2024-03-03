Андрей Свечников преодолел отметку в 300 очков за карьеру в НХЛ

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:5).

23-летний россиянин преодолел отметку в 300 очков за все время выступлений в лиге. Теперь у форварда 301 (125+176) очков в 387 матчах в НХЛ.

Свечников стал 41-м российским хоккеистом, выполнившим 300 или более результативных действий в лиге.

Рекорд по числу набранных очков в НХЛ среди россиян принадлежит нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину, у которого 1529 (839+690) очков в 1403 матчах.