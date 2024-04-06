«Каролина» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» и «Вашингтон»: встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 6 апреля на домашнем льду «Каролины» и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Каролина» — «Вашингтон»: опубликовано на Youtube-канале «Каролины».

«Каролина» набрала 103 очка и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 10-ю строчку — 82 очка.