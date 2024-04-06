«Аризона» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Аризона» и «Вегас»: встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 6 апреля на домашнем льду «Аризоны» и завершилась победой хозяев — 7:3.

Видео лучших моментов матча «Аризона» — «Вегас»: опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Вегас» с 92 очками идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Аризона» занимает 13-е место — 69 очков.