«Каролина» на своем поле сыграет против «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 17 на 18 декабря. Встреча пройдет на «PNC-арене» в городе Роли, Северная Каролина, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Каролина» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».