«Каролина» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» проиграла «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

За «Кэнакс» дубль оформил Элиас Линдхольм, еще один гол на счету Джей Ти Миллера. У «Харрикейнз» забили Джордан Мартинук и Себастьян Ахо.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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