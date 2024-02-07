«Флорида» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» дома проиграла «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственный гол у «Пантерз» забил Картер Верхаг. У «Флайерз» отличились Трэвис Конекны и Ноа Кэйтс.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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