«Каролина» станет хозяином матча стадионной серии в 2021 году
09:40
В 2021 году «Каролина» сыграет в матче стадионной серии, сообщает официальный сайт НХЛ.
Матч состоится на арене Carter-Finley Stadium в Роли (штат Северная Каролина).
Это будет 12-я игра в рамках проекта «Стадионная серия» и 32-й поединок регулярных чемпионатов НХЛ, который лига проведет под открытым небом.
Остальная информация, в том числе точная дата встречи, соперник «Харрикейнз», сопутствующие мероприятия, будет объявлена позднее.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/hurricanes-to-host-2021-navy-federal-union-nhl-stadium-series/c-315113914?tid=287050172
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