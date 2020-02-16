«Каролина» станет хозяином матча стадионной серии в 2021 году

В 2021 году «Каролина» сыграет в матче стадионной серии, сообщает официальный сайт НХЛ.

Матч состоится на арене Carter-Finley Stadium в Роли (штат Северная Каролина).

Это будет 12-я игра в рамках проекта «Стадионная серия» и 32-й поединок регулярных чемпионатов НХЛ, который лига проведет под открытым небом.

Остальная информация, в том числе точная дата встречи, соперник «Харрикейнз», сопутствующие мероприятия, будет объявлена позднее.