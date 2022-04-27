«Каролина» стала победителем Столичного дивизиона

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Рейнджерс» со счетом 4:3.

Таким образом, «Харрикейнз» стали победителями Столичного дивизиона. В прошлом сезоне «Каролина» также стала победителем дивизиона — из-за пандемии коронавируса команда выступала в Центральном дивизионе.