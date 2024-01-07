«Сент-Луис» прервал 5-матчевую серию побед «Каролины»

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

Решающий буллит забросил Брэйден Шенн.

В основное время за хозяев отличился Теуво Терявяйнен. Шайба гостей на счету Натана Уокера.

«Сент-Луис» (41 очко) после 38 матчей занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ. «Каролина» (49) после 40 игр идет четвертой на «Востоке». У «Харрикейнз» прервалась серия из 5 побед подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Сент-Луис» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Уокер — 1 (Сундквист, Крюг), 11:04 — 0:1. Терявяйнен — 14 (бол., Друри), 13:17 — 1:1.

Победный буллит: Шенн.

Вратари: Раанта — Биннингтон.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (6+13+9+2) — 22 (5+7+7+3).

Наши: Орлов (16.32/1/-1), Пономарев (8.52/0/-1), Свечников (19.23/3/0) — Бучневич (20.52/3/0), Торопченко (14.33/2/0).

7 января. Роли. PNC Arena.