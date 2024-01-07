«Питтсбург» — «Баффало»: видеообзор матча

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Питтсбург» — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Сэйбрз» отличились Алекс Так, Земгус Гиргенсонс и Расмус Далин. У «Пингвинз» единственный гол на счету Рикарда Ракелля с передачи Евгения Малкина.

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