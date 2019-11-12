«Каролина» разгромила «Оттаву», Свечников сделал две передачи

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромила «Оттаву» — 8:2. В составе хозяев дубль оформил Себастьян Ахо. На счету Андрея Свечникова 2 результативные передачи, показатель полезности «+3», бросок в створ, 3 силовых приема и блокшот за 12.45 на льду.

У Владислава Наместникова «+1», 2 силовых приема и 2 блокшота за 9.56. У Никиты Зайцева «-1» и 4 блокшота за 21.55.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Оттава» — 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

Голы: Фегеле — 2 (Дзингел, Песке), 0:44 — 1:0. Нечас — 4 (бол., Гардинер, Валлмарк), 17:55 — 2:0. Ахо — 7 (мен.), 24:06 — 3:0. Флери — 2 (Луостаринен, Свечников), 32:45 — 4:0. Хэмилтон — 8 (Терявяйнен, Свечников), 36:25 — 5:0. Уайт — 2 (Эннис, Боровицки), 38:25 — 5:1. Ахо — 8 (Эдмундсон, Песке), 41:07 — 6:1. Ткачак — 6 (Шабо, Тирни), 49:54 — 6:2. Дзингел — 4 (Эдмундсон, Фегеле), 53:16 — 7:2. Эдмундсон — 1 (Нечас, Нидеррайтер), 57:47 — 8:2.

Вратари: Мразек — Нильссон (Андерсон, 32:45).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 43 (12+12+19) — 29 (7+8+14).

Наши: Свечников (12.45/1/+3) — Зайцев (21.55/0/-1), Наместников (9.56/0/+1).

12 ноября. Роли. PNC Arena.

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