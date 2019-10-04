«Каролина» по буллитам обыграла «Монреаль»

«Каролина» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). Победитель был определен в серии буллитов.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Монреаль» — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Валлмарк — 1 (Песке), 17:19 — 1:0. Нечас — 1 (бол., Хэмилтон, Терявяйнен), 22:19 — 2:0. Татар — 1 (бол.), 24:18 — 2:1. Котканиеми — 1 (Лехконен, Друэн), 25:22 — 2:2. Уил — 1 (Байрон, Томпсон), 36:36 — 2:3. Хаула — 1 (Хэмилтон, Дзингел), 46:55 — 3:3.

Победный буллит: Хэмилтон.

Вратари: Мразек — Прайс.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 43 (10+13+19+1) — 36 (13+13+7+3).

Наши: Свечников (17.53/0/+1) — -.

4 октября. Роли. PNC Arena.

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