«Каролина» обыграла «Детройт», у Свечникова — передача
«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» — 0:2. Отличились Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен. Джеймс Раймер сыграл на ноль. Одна результативная передача на счету Андрея Свечникова. Также в его активе показатель полезности «+1», 4 броска в створ, 3 силовых приема и блокшот за 17.14 на льду (2.32 — в большинстве).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Каролина» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Ахо — 12 (Терявяйнен, Свечников), 30:37 — 0:1. Терявяйнен — 7 (мен., п.в., Ахо), 58:47 — 0:2.
Вратари: Ховард (56:54 — 58:47) — Раймер.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 19 (11+5+3) — 36 (12+11+13).
Наши: — — Свечников (17.14/4/+1).
25 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.
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