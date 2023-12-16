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Сегодня, 06:58

«Каролина» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Нэшвилл» победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 34 очками в 30 матчах. «Каролина» идет на восьмой строчке Востока, у команды также 34 очка в 30 играх.

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Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нэшвилл Предаторз
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«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
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«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 28 20 8 41
2 Айлендерс 29 14 15 36
3 Филадельфия 29 16 13 35
4 Каролина 30 16 14 34
5 Вашингтон 26 14 12 32
6 Нью-Джерси 27 15 12 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 31 10 21 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 19 9 42
2 Торонто 27 15 12 36
3 Флорида 29 17 12 36
4 Детройт 29 15 14 34
5 Тампа-Бэй 31 14 17 33
6 Монреаль 29 12 17 28
7 Баффало 30 12 18 27
8 Оттава 25 11 14 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 29 18 11 38
2 Даллас 28 17 11 37
3 Виннипег 28 17 11 36
4 Нэшвилл 30 17 13 34
5 Сент-Луис 29 14 15 29
6 Аризона 28 13 15 28
7 Миннесота 27 11 16 26
8 Чикаго 29 9 20 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 45
2 Ванкувер 30 20 10 41
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 27 13 14 27
5 Калгари 30 11 19 27
6 Сиэтл 31 10 21 27
7 Сан-Хосе 29 9 20 21
8 Анахайм 29 10 19 20
Результаты / календарь
6.12
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17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
16.12 03:00
Рейнджерс – Анахайм
 5 : 1
16.12 03:00
Каролина – Нэшвилл
 5 : 6 ОТ
16.12 03:30
Айлендерс – Бостон
 4 : 5 Б
16.12 04:00
Даллас – Оттава
 5 : 4
16.12 05:00
Аризона – Сан-Хосе
 - : -
16.12 06:00
Вегас – Баффало
 - : -
16.12 22:00
Миннесота – Ванкувер
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 50
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 30 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 28 41
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 30 22
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 19 2.02

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