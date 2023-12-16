«Каролина» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 34 очками в 30 матчах. «Каролина» идет на восьмой строчке Востока, у команды также 34 очка в 30 играх.

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