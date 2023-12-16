«Даллас» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» победил «Оттаву» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции с 37 очками в 28 матчах. «Оттава» идет на последней, 16-й строчке Востока с 22 очками в 25 играх.

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