Два очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Каролиной»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Каролину» со счетом 3:1.

В составе «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще по голу забили Матс Цуккарелло и Дмитрий Куликов. У «Харрикейнз» отличился Теуво Терявяйнен.

Капризов набрал 85 (39+46) очков и установил новый рекорд «Уайлд» по набранным очкам за сезон.

После этого матча «Миннесота» с 93 очками занимает третье место в Западной конференции, «Каролина» с 98 очками — на второй строчке Запада.