«Каролина» на своем поле сыграет против «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ в понедельник, 15 января. Встреча пройдет на «PNC-арене» в Роли, Северная Каролина, США. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Каролина» — «Лос-Анджелес» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Каролина» находится на четвертой позиции Восточной конференции, имея в своем активе 53 очка. «Лос-Анджелес» занимает седьмую позицию Западной конференции, набрав 48 очков.