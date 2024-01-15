«Питтсбург» на своем льду примет «Сиэтл» в регулярном чемпионате НХЛ 15 января, в понедельник. Матч пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США) и начнется в 21.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Питтсбург» — «Сиэтл» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции НХЛ в России нет. В прямом эфире бесплатно игру можно посмотреть в специализированных пабликах в соцсети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 46 очков и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Кракен» с 47 баллом располагается на 9-й строчке «Запада».

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