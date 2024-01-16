Исхаков забил гол и реализовал буллит в матче за фарм-клуб «Айлендерс»

«Бриджпорт» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в серии буллитов «Херши» со счетом 2:1.

В составе фарм-клуба «Айлендерс» форвард Руслан Исхаков забросил шайбу и реализовал буллит, став второй звездой встречи. Форвард фарм-клуба «Вашингтона» Иван Мирошниченко также реализовал свой бросок.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 36 матчей в АХЛ, в которых набрал 32 (13+19) очка.